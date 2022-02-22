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Video: Нас НІХТО не захистить. Будемо воювати МИ – Ветеран АТО про війну в Україні

Гість програми Свобода слова на ICTV від 21 лютого 2022 року — Павло Хазан. Майор ЗСУ, ветеран АТО, депутат Дніпропетровської обласної ради про людей, які йтимуть воювати. Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 21 лютого 2022 року.

Нас НІХТО не захистить. Будемо воювати МИ – Ветеран АТО про війну в Україні
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Гість програми Свобода слова на ICTV від 21 лютого 2022 року — Павло Хазан.

Майор ЗСУ, ветеран АТО, депутат Дніпропетровської обласної ради про людей, які йтимуть воювати.

Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 21 лютого 2022 року.

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ICTV / Свобода слова / Нас НІХТО не захистить. Будемо воювати МИ – Ветеран АТО про війну в Україні / 22.02.2022 00:16
22.02.2022 00:16

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