Video: Нас НІХТО не захистить. Будемо воювати МИ – Ветеран АТО про війну в Україні

Гість програми Свобода слова на ICTV від 21 лютого 2022 року — Павло Хазан. Майор ЗСУ, ветеран АТО, депутат Дніпропетровської обласної ради про людей, які йтимуть воювати. Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 21 лютого 2022 року.