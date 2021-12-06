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Video: Зеленський – боєць! Ніякої капітуляції не буде! Арестович відповів на закиди опозиції

Гість програми Свобода слова на ICTV від 6 грудня 2021 року — Олексій Арестович. Спікер української делегації тристоронньої контактної групи по Донбасу про розхитування України зсередини. Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 6 грудня 2021 року.

Зеленський – боєць! Ніякої капітуляції не буде! Арестович відповів на закиди опозиції
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Гість програми Свобода слова на ICTV від 6 грудня 2021 року — Олексій Арестович.

Спікер української делегації тристоронньої контактної групи по Донбасу про розхитування України зсередини.

Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 6 грудня 2021 року.

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ICTV / Свобода слова / Зеленський – боєць! Ніякої капітуляції не буде! Арестович відповів на закиди опозиції / 06.12.2021 23:54
06.12.2021 23:54

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