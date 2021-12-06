Video: Зеленський – боєць! Ніякої капітуляції не буде! Арестович відповів на закиди опозиції

Гість програми Свобода слова на ICTV від 6 грудня 2021 року — Олексій Арестович. Спікер української делегації тристоронньої контактної групи по Донбасу про розхитування України зсередини. Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 6 грудня 2021 року.