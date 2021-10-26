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Video: За підробку Covid-сертифікатів каратимуть і виробників, і покупців – Венедіктова

Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 25 жовтня 2021 року — Ірина Венедіктова. Генеральна прокурорка про підробку Covid-сертифікатів Дивіться повний випуск програми «Свобода слова» від 25 жовтня 2021 року.

За підробку Covid-сертифікатів каратимуть і виробників, і покупців – Венедіктова
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Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 25 жовтня 2021 року — Ірина Венедіктова.

Генеральна прокурорка про підробку Covid-сертифікатів

Дивіться повний випуск програми «Свобода слова» від 25 жовтня 2021 року.

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ICTV / Свобода слова / За підробку Covid-сертифікатів каратимуть і виробників, і покупців – Венедіктова / 26.10.2021 01:06
26.10.2021 01:06

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