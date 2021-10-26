Video: За підробку Covid-сертифікатів каратимуть і виробників, і покупців – Венедіктова

Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 25 жовтня 2021 року — Ірина Венедіктова. Генеральна прокурорка про підробку Covid-сертифікатів Дивіться повний випуск програми «Свобода слова» від 25 жовтня 2021 року.