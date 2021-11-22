Video: В керівництві держави є кріт! Державна зрада очима Генерала ЗСУ України

Гість програми Свобода слова на ICTV від 22 листопада 2021 року — Михайло Забродський. Народний депутат, «Європейська солідарність» про державну зраду. Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 22 листопада 2021 року.