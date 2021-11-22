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Video: В керівництві держави є кріт! Державна зрада очима Генерала ЗСУ України

Гість програми Свобода слова на ICTV від 22 листопада 2021 року — Михайло Забродський. Народний депутат, «Європейська солідарність» про державну зраду. Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 22 листопада 2021 року.

В керівництві держави є кріт! Державна зрада очима Генерала ЗСУ України
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Гість програми Свобода слова на ICTV від 22 листопада 2021 року — Михайло Забродський.

Народний депутат, «Європейська солідарність» про державну зраду.

Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 22 листопада 2021 року.

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ICTV / Свобода слова / В керівництві держави є кріт! Державна зрада очима Генерала ЗСУ України / 22.11.2021 23:17
22.11.2021 23:17

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