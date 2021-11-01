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Video: Україні приготуватись? Клімкін про наступ Росії

Гість програми Свобода слова на ICTV від 1 листопада 2021 року — Павло Клімкін. Міністр закордонних справ України (2014-2019 рр.) про готовність України до наступу російських військ. Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 1 листопада 2021 року.

Україні приготуватись? Клімкін про наступ Росії
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Гість програми Свобода слова на ICTV від 1 листопада 2021 року — Павло Клімкін.

Міністр закордонних справ України (2014-2019 рр.) про готовність України до наступу російських військ.

Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 1 листопада 2021 року.

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ICTV / Свобода слова / Україні приготуватись? Клімкін про наступ Росії / 01.11.2021 23:26
01.11.2021 23:26

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