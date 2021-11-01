Video: Україні приготуватись? Клімкін про наступ Росії

Гість програми Свобода слова на ICTV від 1 листопада 2021 року — Павло Клімкін. Міністр закордонних справ України (2014-2019 рр.) про готовність України до наступу російських військ. Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 1 листопада 2021 року.