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Video: Україна. Підсумки 2021 та плани на майбутнє з уст прем’єр-міністра Шмигаля

Гість програми Свобода слова на ICTV від 20 грудня 2021 року — Денис Шмигаль. Прем’єр-міністр України про підсумки 2021 року та прогнози на майбутній 2022 рік. Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 20 грудня 2021 року.

Україна. Підсумки 2021 та плани на майбутнє з уст прем’єр-міністра Шмигаля
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Гість програми Свобода слова на ICTV від 20 грудня 2021 року — Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр України про підсумки 2021 року та прогнози на майбутній 2022 рік.

Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 20 грудня 2021 року.

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ICTV / Свобода слова / Україна. Підсумки 2021 та плани на майбутнє з уст прем’єр-міністра Шмигаля / 20.12.2021 23:31
20.12.2021 23:31

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