Video: Україна. Підсумки 2021 та плани на майбутнє з уст прем’єр-міністра Шмигаля

Гість програми Свобода слова на ICTV від 20 грудня 2021 року — Денис Шмигаль. Прем’єр-міністр України про підсумки 2021 року та прогнози на майбутній 2022 рік. Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 20 грудня 2021 року.