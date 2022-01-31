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Video: Свобода слова — повний випуск від 31.01.2022

Свобода слова на ICTV від 31.01.2022 - дивіться онлайн. Засідання Радбезу ООН через масштабне вторгнення Росії Кремль все заперечує. Чи перебільшена загроза війни. Сьогодні у Свободі слова на ICTV ми говоримо про те, що найбільше цікавить українців і не тільки - загроза війни перебільшена чи вона така, як її змальовують західні партнери? Серед гостей міністр внутрішніх справ, який розкаже про арешт підозрюваних у спробі дестабілізації ситуації в країні. Буде американський дипломат, колишній посол від США в Росії, колишній заступник генсека НАТО Александер Вершбоу. Говоритимемо, як американський політикум це сприймає, які шанси України на вступ до НАТО. Також буде тема коронавірусу. За оцінками, до кінця цього тижня українці матимуть критичну ситуацію - від 39 тисяч до 60 тисяч. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко також завітає до Свободи слова.

Свобода слова — повний випуск від 31.01.2022
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Свобода слова на ICTV від 31.01.2022 – дивіться онлайн.

Засідання Радбезу ООН через масштабне вторгнення Росії

Кремль все заперечує.

Чи перебільшена загроза війни.

Сьогодні у Свободі слова на ICTV ми говоримо про те, що найбільше цікавить українців і не тільки – загроза війни перебільшена чи вона така, як її змальовують західні партнери?

Серед гостей міністр внутрішніх справ, який розкаже про арешт підозрюваних у спробі дестабілізації ситуації в країні.

Буде американський дипломат, колишній посол від США в Росії, колишній заступник генсека НАТО Александер Вершбоу.

Говоритимемо, як американський політикум це сприймає, які шанси України на вступ до НАТО.

Також буде тема коронавірусу.

За оцінками, до кінця цього тижня українці матимуть критичну ситуацію – від 39 тисяч до 60 тисяч.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко також завітає до Свободи слова.

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ICTV / Свобода слова / Свобода слова — повний випуск від 31.01.2022 / 31.01.2022 23:57
31.01.2022 23:57

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