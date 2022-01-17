Video: Свобода слова — повний випуск від 17.01.2022

Свобода слова на ICTV від 17.01.2022 - дивіться онлайн. Захід відкинув «Ультиматум Кремля». Ризик масштабної війни залишається високим. Але ще більшим є ризик внутрішньої дестабілізації. Чим обернеться повернення в Київ Петра Порошенка?