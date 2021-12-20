Video: Свобода слова — повний випуск від 20.12.2021

Що чекає країну і світ у 2022 році: Чи почнеться велика війна у центрі Європи Чи витримає енергетика цю зиму Чи вдасться уникнути соціальних потрясінь Загрози і виклики наступного року. Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 20.12.2021