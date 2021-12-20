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Video: Свобода слова — повний випуск від 20.12.2021

Що чекає країну і світ у 2022 році: Чи почнеться велика війна у центрі Європи Чи витримає енергетика цю зиму Чи вдасться уникнути соціальних потрясінь Загрози і виклики наступного року. Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 20.12.2021

Свобода слова — повний випуск від 20.12.2021
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Що чекає країну і світ у 2022 році:

Чи почнеться велика війна у центрі Європи

Чи витримає енергетика цю зиму

Чи вдасться уникнути соціальних потрясінь

Загрози і виклики наступного року.

Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 20.12.2021

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ICTV / Свобода слова / Свобода слова — повний випуск від 20.12.2021 / 20.12.2021 23:52
20.12.2021 23:52

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