Video: Свобода слова — повний випуск від 29.11.2021

Президент заявив про загрозу перевороту Світові політики і економіка відреагували на цю заяву Хто провокує дестабілізацію в країні. Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 29.11.2021