Video: Свобода слова — повний випуск від 27.09.2021

Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 27.09.2021 Гості програми: Андрій Єрмак, Керівник Офісу Президента України Олексій Резніков, віце-прем’єр-міністр України Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України Володимир Фесенко, центр прикладних політичних досліджень «Пента» Сергій Рахманін, народний депутат, «Голос» Павло Клімкін, міністр закордонних справ України (2014-2019 рр.) Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка, «Європейська солідарність» Щоб стати прибічником свободи слова, реєструйтесь за посиланням https://svoboda.ictv.ua/ua/forms/