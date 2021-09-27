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Video: Свобода слова — повний випуск від 27.09.2021

Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 27.09.2021 Гості програми: Андрій Єрмак, Керівник Офісу Президента України Олексій Резніков, віце-прем’єр-міністр України Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України Володимир Фесенко, центр прикладних політичних досліджень «Пента» Сергій Рахманін, народний депутат, «Голос» Павло Клімкін, міністр закордонних справ України (2014-2019 рр.) Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка, «Європейська солідарність» Щоб стати прибічником свободи слова, реєструйтесь за посиланням https://svoboda.ictv.ua/ua/forms/

Свобода слова — повний випуск від 27.09.2021
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Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 27.09.2021

Гості програми:

Андрій Єрмак, Керівник Офісу Президента України

Олексій Резніков, віце-прем’єр-міністр України

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України

Володимир Фесенко, центр прикладних політичних досліджень «Пента»

Сергій Рахманін, народний депутат, «Голос»

Павло Клімкін, міністр закордонних справ України (2014-2019 рр.)

Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка, «Європейська солідарність»

Щоб стати прибічником свободи слова, реєструйтесь за посиланням https://svoboda.ictv.ua/ua/forms/

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ICTV / Свобода слова / Свобода слова — повний випуск від 27.09.2021 / 27.09.2021 23:34
27.09.2021 23:34

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