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Video: Свобода слова — повний випуск від 20.09.2021

Дивіться у повному випуску програми Свобода слова від 20.09.2021: Кому заважає марш рівності ЛГБТ-активістів? Яким і коли буде новий локдаун в Україні? Щоб стати прибічником свободи слова, реєструйтесь за посиланням https://svoboda.ictv.ua/ua/forms/ Гості програми: Інна Совсун, народна депутатка, фракція партії «Голос» Святослав Юраш, народний депутат, «Слуга народу», ініціатор міжфракційного об’єднання «Цінності. Гідність. Родина» Тимур Левчук, керівник ГО «Точка опори ЮА» Руслан Кухарчук, координатор громадянського руху «Всі разом» Віктор Ляшко, міністр охорони здоров’я України Михайло Радуцький, народний депутат, «Слуга народу», голова комітету з питань здоров’я нації Кіра Рудик, народна депутатка, голова партії «Голос» Володимир Гройсман, лідер партії «Українська стратегія Гройсмана», прем’єр-міністр України (2016-2019 рр.) Дмитро Шерембей, голова Всеукраїнської мережі людей, які живуть із ВІЛ/СНІД Катерина Булавінова, лікарка-інфекціоністка, медична експертка ЮНІСЕФ

Свобода слова — повний випуск від 20.09.2021
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Дивіться у повному випуску програми Свобода слова від 20.09.2021:

Кому заважає марш рівності ЛГБТ-активістів?

Яким і коли буде новий локдаун в Україні?

Щоб стати прибічником свободи слова, реєструйтесь за посиланням https://svoboda.ictv.ua/ua/forms/

Гості програми:

Інна Совсун, народна депутатка, фракція партії «Голос»

Святослав Юраш, народний депутат, «Слуга народу», ініціатор міжфракційного об’єднання «Цінності. Гідність. Родина»

Тимур Левчук, керівник ГО «Точка опори ЮА»

Руслан Кухарчук, координатор громадянського руху «Всі разом»

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров’я України

Михайло Радуцький, народний депутат, «Слуга народу», голова комітету з питань здоров’я нації

Кіра Рудик, народна депутатка, голова партії «Голос»

Володимир Гройсман, лідер партії «Українська стратегія Гройсмана», прем’єр-міністр України (2016-2019 рр.)

Дмитро Шерембей, голова Всеукраїнської мережі людей, які живуть із ВІЛ/СНІД

Катерина Булавінова, лікарка-інфекціоністка, медична експертка ЮНІСЕФ

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ICTV / Свобода слова / Свобода слова — повний випуск від 20.09.2021 / 20.09.2021 23:09
20.09.2021 23:09

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