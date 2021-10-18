Свобода слова — повний випуск від 18.10.2021

Дивіться ексклюзивно на телеканалі ICTV відверте інтерв’ю Президента України Володимира Зеленського.

Відповіді на гарячі питання дивіться о 21:20

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