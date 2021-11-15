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Video: Свобода слова — повний випуск від 15.11.2021

Кремль нарощує війська на кордоні з Україною

Сполучені штати попереджають про загрозу вторгнення

Мігранти штурмують Євросоюз.

НАТО збирається на консультації

Ескалація гібридної світової війни.

Сьогодні у Свободі Слова на ICTV о 22:45

Свобода слова — повний випуск від 15.11.2021
0 Коментувати

Кремль нарощує війська на кордоні з Україною

Сполучені штати попереджають про загрозу вторгнення

Мігранти штурмують Євросоюз.

НАТО збирається на консультації

Ескалація гібридної світової війни.

Сьогодні у Свободі Слова на ICTV о 22:45

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ICTV / Свобода слова / Свобода слова — повний випуск від 15.11.2021 / 15.11.2021 23:59
15.11.2021 23:59

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