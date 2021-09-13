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Video: Свобода слова — повний випуск від 13.09.2021

Дивіться у повному випуску програми Свобода слова від 13.09.2021: Чи варто представникам влади апелювати до успішного економічного досвіду білорусів? Чи стали українці жити краще? Відтепер щопонеділка Свобода слова складатиметься з двох частин! Перша частина стартуватиме о 22:00 виключно онлайн, до якої долучатимуться прибічники Свободи слова. Щоб стати прибічником Свободи слова, реєструйтесь тут.  

Свобода слова — повний випуск від 13.09.2021
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Дивіться у повному випуску програми Свобода слова від 13.09.2021:

Чи варто представникам влади апелювати до успішного економічного досвіду білорусів?

Чи стали українці жити краще?

Відтепер щопонеділка Свобода слова складатиметься з двох частин!

Перша частина стартуватиме о 22:00 виключно онлайн, до якої долучатимуться прибічники Свободи слова.

Щоб стати прибічником Свободи слова, реєструйтесь тут.

 

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ICTV / Свобода слова / Свобода слова — повний випуск від 13.09.2021 / 13.09.2021 23:19
13.09.2021 23:19

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