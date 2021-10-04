Свобода слова — повний випуск від 04.10.2021

У рамках спецформату «Свободи слова», на ICTV вперше в Україні відбудеться прем’єра документального фільму режисера Сергія Лозниці «Бабин Яр. Контекст».

Після завершення показу стрічки, в студії відбудеться її обговорення, а також дискусія про місце трагічних подій 80-річної давнини в історії України та всього світу.

«Бабин Яр. Контекст» – фільм-лауреат спеціальної премії Каннського кінофестивалю 2021 року режисера Сергія Лозниця зроблений нідерландською компанією ATOMS & VOID за підтримки Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр».

Стрічка заснована на архівних матеріалах і розповідає про події, які призвели до вбивства 33 771 єврея в окупованому нацистами Києві 29–30 вересня 1941 року, а також про наслідки цієї трагедії.

«Бабин Яр. Контекст» уже отримав нагороду серед документальних фільмів – премію «Золоте око» – на Каннському міжнародному кінофестивалі та премію імені Шанталь Акерман на Єрусалимському міжнародному кінофестивалі як кращий іноземний документальний фільм.