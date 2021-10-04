УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР

Video: Свобода слова — повний випуск від 04.10.2021

У рамках спецформату «Свободи слова», на ICTV вперше в Україні відбудеться прем’єра документального фільму режисера Сергія Лозниці «Бабин Яр. Контекст». Після завершення показу стрічки, в студії відбудеться її обговорення, а також дискусія про місце трагічних подій 80-річної давнини в історії України та всього світу. «Бабин Яр. Контекст» – фільм-лауреат спеціальної премії Каннського кінофестивалю 2021 року режисера Сергія Лозниця зроблений нідерландською компанією ATOMS & VOID за підтримки Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр». Стрічка заснована на архівних матеріалах і розповідає про події, які призвели до вбивства 33 771 єврея в окупованому нацистами Києві 29–30 вересня 1941 року, а також про наслідки цієї трагедії. «Бабин Яр. Контекст» уже отримав нагороду серед документальних фільмів – премію «Золоте око» – на Каннському міжнародному кінофестивалі та премію імені Шанталь Акерман на Єрусалимському міжнародному кінофестивалі як кращий іноземний документальний фільм.

Свобода слова — повний випуск від 04.10.2021
0 Коментувати

У рамках спецформату «Свободи слова», на ICTV вперше в Україні відбудеться прем’єра документального фільму режисера Сергія Лозниці «Бабин Яр. Контекст».

Після завершення показу стрічки, в студії відбудеться її обговорення, а також дискусія про місце трагічних подій 80-річної давнини в історії України та всього світу.

«Бабин Яр. Контекст» – фільм-лауреат спеціальної премії Каннського кінофестивалю 2021 року режисера Сергія Лозниця зроблений нідерландською компанією ATOMS & VOID за підтримки Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр».

Стрічка заснована на архівних матеріалах і розповідає про події, які призвели до вбивства 33 771 єврея в окупованому нацистами Києві 29–30 вересня 1941 року, а також про наслідки цієї трагедії.

«Бабин Яр. Контекст» уже отримав нагороду серед документальних фільмів – премію «Золоте око» – на Каннському міжнародному кінофестивалі та премію імені Шанталь Акерман на Єрусалимському міжнародному кінофестивалі як кращий іноземний документальний фільм.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Свобода слова / Свобода слова — повний випуск від 04.10.2021 / 04.10.2021 15:29
04.10.2021 15:29

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь