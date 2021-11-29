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Video: СБУ про підготовку державного перевороту

Гість програми Свобода слова на ICTV від 29 листопада 2021 року — Ілля Вітюк. Керівник Департаменту кібербезпеки СБУ про підготовку державного перевороту Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 29 листопада 2021 року.

СБУ про підготовку державного перевороту
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Гість програми Свобода слова на ICTV від 29 листопада 2021 року — Ілля Вітюк.

Керівник Департаменту кібербезпеки СБУ про підготовку державного перевороту

Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 29 листопада 2021 року.

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ICTV / Свобода слова / СБУ про підготовку державного перевороту / 29.11.2021 23:30
29.11.2021 23:30

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