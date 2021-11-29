Video: СБУ про підготовку державного перевороту

Гість програми Свобода слова на ICTV від 29 листопада 2021 року — Ілля Вітюк. Керівник Департаменту кібербезпеки СБУ про підготовку державного перевороту Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 29 листопада 2021 року.