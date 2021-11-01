Video: Після повітряної атаки – наземні підрозділи будуть непотрібні – Забродський

Гість програми Свобода слова на ICTV від 1 листопада 2021 року — Михайло Забродський. Генерал-лейтенант, народний депутат, фракція партії «Європейська солідарність» про першу повітряну фазу війни з Росією. Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 1 листопада 2021 року.