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Video: Після повітряної атаки – наземні підрозділи будуть непотрібні – Забродський

Гість програми Свобода слова на ICTV від 1 листопада 2021 року — Михайло Забродський. Генерал-лейтенант, народний депутат, фракція партії «Європейська солідарність» про першу повітряну фазу війни з Росією. Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 1 листопада 2021 року.

Після повітряної атаки – наземні підрозділи будуть непотрібні – Забродський
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Гість програми Свобода слова на ICTV від 1 листопада 2021 року — Михайло Забродський.

Генерал-лейтенант, народний депутат, фракція партії «Європейська солідарність» про першу повітряну фазу війни з Росією.

Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 1 листопада 2021 року.

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ICTV / Свобода слова / Після повітряної атаки – наземні підрозділи будуть непотрібні – Забродський / 01.11.2021 23:29
01.11.2021 23:29

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