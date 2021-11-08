Перевірка документів на вулицях – як реагувати. Голова нацполіції про дотримання карантинних обмежень

Свобода слова — повний випуск від 01.11.2021
Після повітряної атаки – наземні підрозділи будуть непотрібні – Забродський
Україні приготуватись? Клімкін про наступ Росії
Дані про стягнення російських військ – це інформаційні провокації
Свобода слова — повний випуск від 25.10.2021
За підробку Covid-сертифікатів каратимуть і виробників, і покупців – Венедіктова
Міністр внутрішніх справ України про підроблені Covid-сертифікати
Червона зона в Україні – Ляшко про невтішні прогнози на осінь 2021
Кремль погрожує війною і газом — Свобода слова на ICTV від 01.11.2021
Невакцинована країна у піковій зоні епідемії – Свобода слова на ICTV від 25.10.2021
Володимир Зеленський – велике ексклюзивне інтерв’ю на ICTV
Бабин Яр. Контекст: прем’єра в ефірі «Свободи слова» на ICTV