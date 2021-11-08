Video: Перевірка документів на вулицях – як реагувати. Голова нацполіції про дотримання карантинних обмежень

Гість програми Свобода слова на ICTV від 8 листопада 2021 року — Ігор Клименко. Голова Національної поліції України про перевірку сертифікатів на вулицях та громадських місцях. Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 8 листопада 2021 року.