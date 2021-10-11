Video: Палка дискусія у студії Свободи слова – Верещук та Железняк про кризу у владі

Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 11 жовтня 2021 року — Ірина Верещук Народна депутатка, фракція партії «Слуга народу» відповіла Ярославу Железняку про нарікання на роботу монобільшості Дивіться повний випуск програми «Свобода слова» від 11 жовтня 2021 року.