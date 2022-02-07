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Video: Очільник МЗС Кулеба про міжнародний тиск на Україну

Гість програми Свобода слова на ICTV від 7 лютого 2022 року — Дмитро Кулеба. Міністр закордонних справ України про візити міжнародних партнерів та стратегію дипломатичного вирішення російської агресії. Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 7 лютого 2022 року.

Очільник МЗС Кулеба про міжнародний тиск на Україну
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Гість програми Свобода слова на ICTV від 7 лютого 2022 року — Дмитро Кулеба.

Міністр закордонних справ України про візити міжнародних партнерів та стратегію дипломатичного вирішення російської агресії.

Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 7 лютого 2022 року.

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ICTV / Свобода слова / Очільник МЗС Кулеба про міжнародний тиск на Україну / 07.02.2022 23:58
07.02.2022 23:58

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