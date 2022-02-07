Video: Очільник МЗС Кулеба про міжнародний тиск на Україну

Гість програми Свобода слова на ICTV від 7 лютого 2022 року — Дмитро Кулеба. Міністр закордонних справ України про візити міжнародних партнерів та стратегію дипломатичного вирішення російської агресії. Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 7 лютого 2022 року.