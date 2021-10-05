УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР

Video: Не всі жертви були євреями, але всі євреї були жертви – головний Рабин України цитує Елі Візель

Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 4 жовтня 2021 року — Яков дов Блайх. Головний Рабин Києва та України цитує Елі Візель у студії Свободи слова - Не всі жертви були євреями, але всі євреї були жертви - головний Рабин України Дивіться повний випуск програми «Свобода слова» від 4 жовтня 2021 року.

Не всі жертви були євреями, але всі євреї були жертви – головний Рабин України цитує Елі Візель
0 Коментувати

Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 4 жовтня 2021 року — Яков дов Блайх.

Головний Рабин Києва та України цитує Елі Візель у студії Свободи слова – Не всі жертви були євреями, але всі євреї були жертви – головний Рабин України

Дивіться повний випуск програми «Свобода слова» від 4 жовтня 2021 року.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Свобода слова / Не всі жертви були євреями, але всі євреї були жертви – головний Рабин України цитує Елі Візель / 05.10.2021 00:23
05.10.2021 00:23

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь