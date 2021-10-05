Video: Не всі жертви були євреями, але всі євреї були жертви – головний Рабин України цитує Елі Візель

Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 4 жовтня 2021 року — Яков дов Блайх. Головний Рабин Києва та України цитує Елі Візель у студії Свободи слова - Не всі жертви були євреями, але всі євреї були жертви - головний Рабин України Дивіться повний випуск програми «Свобода слова» від 4 жовтня 2021 року.