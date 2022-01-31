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Video: Міністр внутрішніх справ України відверто розповів про масові заворушення в Україні

Гість програми Свобода слова на ICTV від 31 січня 2022 року — Денис Монастирський. Міністр внутрішніх справ України про внутрішню дестабілізацію в країні, масові мінування та заворушення. Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 31 січня 2022 року.

Міністр внутрішніх справ України відверто розповів про масові заворушення в Україні
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Гість програми Свобода слова на ICTV від 31 січня 2022 року — Денис Монастирський.

Міністр внутрішніх справ України про внутрішню дестабілізацію в країні, масові мінування та заворушення.

Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 31 січня 2022 року.

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ICTV / Свобода слова / Міністр внутрішніх справ України відверто розповів про масові заворушення в Україні / 31.01.2022 23:48
31.01.2022 23:48

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