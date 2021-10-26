Video: Міністр внутрішніх справ України про підроблені Covid-сертифікати

Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 25 жовтня 2021 року — Денис Монастирський. Міністр внутрішніх справ України розповів, що в Україні порушено понад 800 проваджень за фактами підроблених Covid-сертифікатів. Дивіться повний випуск програми «Свобода слова» від 25 жовтня 2021 року.