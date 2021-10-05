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Video: Лозниця розповів про ідею створення фільму Бабин Яр. Контекст

Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 4 жовтня 2021 року — Сергій Лозниця. Режисер фільму Бабин Яр. Контекст розповів про створення документального фільму. Дивіться повний випуск програми «Свобода слова» від 4 жовтня 2021 року.

Лозниця розповів про ідею створення фільму Бабин Яр. Контекст
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Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 4 жовтня 2021 року — Сергій Лозниця.

Режисер фільму Бабин Яр. Контекст розповів про створення документального фільму.

Дивіться повний випуск програми «Свобода слова» від 4 жовтня 2021 року.

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ICTV / Свобода слова / Лозниця розповів про ідею створення фільму Бабин Яр. Контекст / 05.10.2021 00:09
05.10.2021 00:09

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