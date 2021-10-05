Video: Лозниця розповів про ідею створення фільму Бабин Яр. Контекст

Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 4 жовтня 2021 року — Сергій Лозниця. Режисер фільму Бабин Яр. Контекст розповів про створення документального фільму. Дивіться повний випуск програми «Свобода слова» від 4 жовтня 2021 року.