Ковід – це хвороба невакцинованих! Секретар РНБО Данілов критичну ситуацію в Україні

Червона зона в Україні – Ляшко про невтішні прогнози на осінь 2021
Свобода слова — повний випуск від 18.10.2021
Свобода слова — повний випуск від 11.10.2021
Палка дискусія у студії Свободи слова – Верещук та Железняк про кризу у владі
Дмитро Разумков розповів про відставку з посади голови ВР
Державна зрада в Україні та пікети під будинком Порошенка
Свобода слова — повний випуск від 04.10.2021
Не всі жертви були євреями, але всі євреї були жертви – головний Рабин України цитує Елі Візель
Невакцинована країна у піковій зоні епідемії – Свобода слова на ICTV від 25.10.2021
Володимир Зеленський – велике ексклюзивне інтерв’ю на ICTV
Бабин Яр. Контекст: прем’єра в ефірі «Свободи слова» на ICTV
Свобода слова на ICTV у новому форматі від 20.09.2021 – ОНЛАЙН