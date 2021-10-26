Ковід – це хвороба невакцинованих! Секретар РНБО Данілов критичну ситуацію в Україні

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Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 25 жовтня 2021 року — Олексій Данілов.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України заявив, що медична система готова до викликів коронавірусу, на відміну від людей, які не розуміють необхідність вакцинації.

“Якщо людина невакцинована потрапляє в лікарню, вона має великий ризик відправитися на цвинтар”, – відзначив Олексій Данілов.

Також секретар відмітив, що перші дози вакцини були завезені ще 23 лютого, а влітку можна було вакцинуватися всім охочим.

Олексій Данілов, що основні причини великого відсотка людей, які не хочуть вакцинуватися – інформаційна війна з Росією та вплив релігійних організацій. “Людям складно пояснити, що це їхнє здоров’я”, – зазначив політик.

Дивіться повний випуск програми «Свобода слова» від 25 жовтня 2021 року.