Кому заважає марш рівності ЛГБТ-активістів? Палка дискусія у студії Свободи слова

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Тема ексклюзивної онлайн-дуелі у студії Свободи слова на ICTV — Кому заважає марш рівності ЛГБТ-активістів?

Гості онлайн-частини програми Свобода слова від 20.09.2021:

Інна Совсун, народна депутатка, фракція партії «Голос»

Тимур Левчук, керівник ГО «Точка опори ЮА»

Руслан Кухарчук, координатор громадянського руху «Всі разом»

Святослав Юраш, народний депутат, «Слуга народу», ініціатор міжфракційного об’єднання «Цінності. Гідність. Родина»