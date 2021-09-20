УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР

Video: Кому заважає марш рівності ЛГБТ-активістів? Палка дискусія у студії Свободи слова

Тема ексклюзивної онлайн-дуелі у студії Свободи слова на ICTV — Кому заважає марш рівності ЛГБТ-активістів? Гості онлайн-частини програми Свобода слова від 20.09.2021: Інна Совсун, народна депутатка, фракція партії «Голос» Тимур Левчук, керівник ГО «Точка опори ЮА» Руслан Кухарчук, координатор громадянського руху «Всі разом» Святослав Юраш, народний депутат, «Слуга народу», ініціатор міжфракційного об’єднання «Цінності. Гідність. Родина»

Кому заважає марш рівності ЛГБТ-активістів? Палка дискусія у студії Свободи слова
0 Коментувати

Тема ексклюзивної онлайн-дуелі у студії Свободи слова на ICTV — Кому заважає марш рівності ЛГБТ-активістів?

Гості онлайн-частини програми Свобода слова від 20.09.2021:

Інна Совсун, народна депутатка, фракція партії «Голос»

Тимур Левчук, керівник ГО «Точка опори ЮА»

Руслан Кухарчук, координатор громадянського руху «Всі разом»

Святослав Юраш, народний депутат, «Слуга народу», ініціатор міжфракційного об’єднання «Цінності. Гідність. Родина»

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Свобода слова / Кому заважає марш рівності ЛГБТ-активістів? Палка дискусія у студії Свободи слова / 20.09.2021 22:38
20.09.2021 22:38

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь