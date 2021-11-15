Каруселі на кордонах з Білоруссю і напад Росії на Рідзво. Арестович: головна мішень – Україна

Свобода слова — повний випуск від 08.11.2021
Перевірка документів на вулицях – як реагувати. Голова нацполіції про дотримання карантинних обмежень
Відсторонення від роботи невакцинованих освітян – яким буде навчання до кінця року
Україна — друга у світі за смертністю від COVID-19! Актуальна інформація та прогнози
Свобода слова — повний випуск від 01.11.2021
Після повітряної атаки – наземні підрозділи будуть непотрібні – Забродський
Україні приготуватись? Клімкін про наступ Росії
Дані про стягнення російських військ – це інформаційні провокації
Гібридна світова війна на українському кордоні — Свобода слова на ICTV від 15.11.2021
Кремль погрожує війною і газом — Свобода слова на ICTV від 01.11.2021
Невакцинована країна у піковій зоні епідемії – Свобода слова на ICTV від 25.10.2021
Володимир Зеленський – велике ексклюзивне інтерв’ю на ICTV