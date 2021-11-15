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Video: Каруселі на кордонах з Білоруссю і напад Росії на Рідзво. Арестович: головна мішень – Україна

Гість програми Свобода слова на ICTV від 15 листопада 2021 року — Олексій Арестович. Спікер української делегації тристоронньої контактної групи по Донбасу про каруселі на кордонах з Білоруссю і напад Росії на Різдво. Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 15 листопада 2021 року.

Каруселі на кордонах з Білоруссю і напад Росії на Рідзво. Арестович: головна мішень – Україна
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Гість програми Свобода слова на ICTV від 15 листопада 2021 року — Олексій Арестович.

Спікер української делегації тристоронньої контактної групи по Донбасу про каруселі на кордонах з Білоруссю і напад Росії на Різдво.

Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 15 листопада 2021 року.

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ICTV / Свобода слова / Каруселі на кордонах з Білоруссю і напад Росії на Рідзво. Арестович: головна мішень – Україна / 15.11.2021 00:04
15.11.2021 00:04

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