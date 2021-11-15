Video: Каруселі на кордонах з Білоруссю і напад Росії на Рідзво. Арестович: головна мішень – Україна

Гість програми Свобода слова на ICTV від 15 листопада 2021 року — Олексій Арестович. Спікер української делегації тристоронньої контактної групи по Донбасу про каруселі на кордонах з Білоруссю і напад Росії на Різдво. Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 15 листопада 2021 року.