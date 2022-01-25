Video: Генерал-лейтенанта армії США Бен Ходжес відверто про загрозу для України

Гість програми Свобода слова на ICTV від 24 січня 2022 року — Бен Ходжес. Генерал-лейтенант армії США, провідний експерт Центру аналізу європейської політики, м. Вашингтон, екскомандувач сухопутними військами США в Європі відверто розповів про ймовірність широкомасштабного наступу. Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 24 січня 2022 року.