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Video: Генерал-лейтенанта армії США Бен Ходжес відверто про загрозу для України

Гість програми Свобода слова на ICTV від 24 січня 2022 року — Бен Ходжес. Генерал-лейтенант армії США, провідний експерт Центру аналізу європейської політики, м. Вашингтон, екскомандувач сухопутними військами США в Європі відверто розповів про ймовірність широкомасштабного наступу. Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 24 січня 2022 року.

Генерал-лейтенанта армії США Бен Ходжес відверто про загрозу для України
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Гість програми Свобода слова на ICTV від 24 січня 2022 року — Бен Ходжес.

Генерал-лейтенант армії США, провідний експерт Центру аналізу європейської політики, м. Вашингтон, екскомандувач сухопутними військами США в Європі відверто розповів про ймовірність широкомасштабного наступу.

Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 24 січня 2022 року.

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ICTV / Свобода слова / Генерал-лейтенанта армії США Бен Ходжес відверто про загрозу для України / 25.01.2022 00:18
25.01.2022 00:18

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