Video: Експосол США в Росії приїхав до України та розкрив карти Кремля та реакцію НАТО

Гість програми Свобода слова на ICTV від 31 січня 2022 року — Александр Вершбоу. Заступник генерального секретаря НАТО (2012-2016 рр.), посол США в Російській Федерації (2001-2005 рр.) про посилення загрози та зближення країн Європи. Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 31 січня 2022 року.