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Video: Дорого коштуватиме! Міністр оборони про плани Росії на вторгнення в Україну

Гість програми Свобода слова на ICTV від 22 листопада 2021 року — Олексій Резніков. Міністр оборони України про готовність вживати рішучих кроків на випередження. Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 22 листопада 2021 року.

Дорого коштуватиме! Міністр оборони про плани Росії на вторгнення в Україну
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Гість програми Свобода слова на ICTV від 22 листопада 2021 року — Олексій Резніков.

Міністр оборони України про готовність вживати рішучих кроків на випередження.

Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 22 листопада 2021 року.

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ICTV / Свобода слова / Дорого коштуватиме! Міністр оборони про плани Росії на вторгнення в Україну / 22.11.2021 23:13
22.11.2021 23:13

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