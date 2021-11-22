Video: Дорого коштуватиме! Міністр оборони про плани Росії на вторгнення в Україну

Гість програми Свобода слова на ICTV від 22 листопада 2021 року — Олексій Резніков. Міністр оборони України про готовність вживати рішучих кроків на випередження. Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 22 листопада 2021 року.