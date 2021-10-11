Дмитро Разумков розповів про відставку з посади голови ВР

Свобода слова — повний випуск від 04.10.2021
Не всі жертви були євреями, але всі євреї були жертви – головний Рабин України цитує Елі Візель
Чому СРСР було вигідно знищити історію Бабиного Яру
Лозниця розповів про ідею створення фільму Бабин Яр. Контекст
Історик розповів, хто знімав кінохроніку Бабиного Яру
Свобода слова — повний випуск від 27.09.2021
Клімкін розповів про шалений вплив Росії у Німеччині
Як Лукашенко зруйнував один із планів Путіна
Бабин Яр. Контекст: прем’єра в ефірі «Свободи слова» на ICTV
Свобода слова на ICTV у новому форматі від 20.09.2021 – ОНЛАЙН
Свобода слова на ICTV у новому форматі від 13.09.2021 – ОНЛАЙН
У новий сезон з новим форматом: «Свобода слова» на ICTV повертається на екрани