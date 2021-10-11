Video: Дмитро Разумков розповів про відставку з посади голови ВР

Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 11 жовтня 2021 року — Дмитро Разумков. Голова Верховної Ради України (2019-2021 рр.) про власну відставку з посади. Дивіться повний випуск програми «Свобода слова» від 11 жовтня 2021 року.