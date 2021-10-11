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Video: Дмитро Разумков розповів про відставку з посади голови ВР

Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 11 жовтня 2021 року — Дмитро Разумков. Голова Верховної Ради України (2019-2021 рр.) про власну відставку з посади. Дивіться повний випуск програми «Свобода слова» від 11 жовтня 2021 року.

Дмитро Разумков розповів про відставку з посади голови ВР
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Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 11 жовтня 2021 року — Дмитро Разумков.

Голова Верховної Ради України (2019-2021 рр.) про власну відставку з посади.

Дивіться повний випуск програми «Свобода слова» від 11 жовтня 2021 року.

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ICTV / Свобода слова / Дмитро Разумков розповів про відставку з посади голови ВР / 11.10.2021 23:22
11.10.2021 23:22

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