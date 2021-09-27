Video: Плани Путіна і Лукашенка – як реагуватиме Україна

Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 27 вересня 2021 року — Дмитро Кулеба. Міністр закордонних справ України розповів про політику України щодо Білорусі. Дивіться повний випуск програми «Свобода слова» від 27 вересня 2021 року.