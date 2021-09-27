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Video: Плани Путіна і Лукашенка – як реагуватиме Україна

Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 27 вересня 2021 року — Дмитро Кулеба. Міністр закордонних справ України розповів про політику України щодо Білорусі. Дивіться повний випуск програми «Свобода слова» від 27 вересня 2021 року.

Плани Путіна і Лукашенка – як реагуватиме Україна
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Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 27 вересня 2021 року — Дмитро Кулеба.

Міністр закордонних справ України розповів про політику України щодо Білорусі.

Дивіться повний випуск програми «Свобода слова» від 27 вересня 2021 року.

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ICTV / Свобода слова / Плани Путіна і Лукашенка – як реагуватиме Україна / 27.09.2021 23:10
27.09.2021 23:10

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