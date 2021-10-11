Video: Державна зрада в Україні та пікети під будинком Порошенка

Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 11 жовтня 2021 року — Вікторія Сюмар Народна депутатка, фракція партії «Європейська солідарність» про державну зраду. Дивіться повний випуск програми «Свобода слова» від 11 жовтня 2021 року.