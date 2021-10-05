Чому СРСР було вигідно знищити історію Бабиного Яру

Історик розповів, хто знімав кінохроніку Бабиного Яру
Свобода слова — повний випуск від 27.09.2021
Клімкін розповів про шалений вплив Росії у Німеччині
Як Лукашенко зруйнував один із планів Путіна
Плани Путіна і Лукашенка – як реагуватиме Україна
Прямі переговори між Путіним та Зеленським – Єрмак розповів подробиці
Свобода слова — повний випуск від 20.09.2021
Київ уникне локдауну у 2021 році – Кличко
Бабин Яр. Контекст: прем’єра в ефірі «Свободи слова» на ICTV
Свобода слова на ICTV у новому форматі від 20.09.2021 – ОНЛАЙН
Свобода слова на ICTV у новому форматі від 13.09.2021 – ОНЛАЙН
У новий сезон з новим форматом: «Свобода слова» на ICTV повертається на екрани