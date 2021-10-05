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Video: Чому СРСР було вигідно знищити історію Бабиного Яру

Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 4 жовтня 2021 року — Натан Щаранський. Голова Наглядової ради Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» розповів чому СРСР було вигідно знищити історію Бабиного Яру. Дивіться повний випуск програми «Свобода слова» від 4 жовтня 2021 року.

Чому СРСР було вигідно знищити історію Бабиного Яру
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Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 4 жовтня 2021 року — Натан Щаранський.

Голова Наглядової ради Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» розповів чому СРСР було вигідно знищити історію Бабиного Яру.

Дивіться повний випуск програми «Свобода слова» від 4 жовтня 2021 року.

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ICTV / Свобода слова / Чому СРСР було вигідно знищити історію Бабиного Яру / 05.10.2021 00:16
05.10.2021 00:16

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