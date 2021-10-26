Video: Червона зона в Україні – Ляшко про невтішні прогнози на осінь 2021

Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 25 жовтня 2021 року — Віктор Ляшко. Міністр охорони здоров’я України про червону зону та заповненість у лікарнях Дивіться повний випуск програми «Свобода слова» від 25 жовтня 2021 року.