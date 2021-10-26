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Video: Червона зона в Україні – Ляшко про невтішні прогнози на осінь 2021

Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 25 жовтня 2021 року — Віктор Ляшко. Міністр охорони здоров’я України про червону зону та заповненість у лікарнях Дивіться повний випуск програми «Свобода слова» від 25 жовтня 2021 року.

Червона зона в Україні – Ляшко про невтішні прогнози на осінь 2021
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Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 25 жовтня 2021 року — Віктор Ляшко.

Міністр охорони здоров’я України про червону зону та заповненість у лікарнях

Дивіться повний випуск програми «Свобода слова» від 25 жовтня 2021 року.

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ICTV / Свобода слова / Червона зона в Україні – Ляшко про невтішні прогнози на осінь 2021 / 26.10.2021 01:04
26.10.2021 01:04

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