УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР

Video: 1000 гривень кожному вакцинованому! Гройсман розповів як уникнути нового локдауну

Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 20 вересня 2021 року — Володимир Гройсман. Лідер партії «Українська стратегія Гройсмана», прем’єр-міністр України (2016-2019 рр.) про вакцинацію в Україні та уникнення чергового локдауну. Дивіться повний випуск програми «Свобода слова» від 20 вересня 2021 року.

1000 гривень кожному вакцинованому! Гройсман розповів як уникнути нового локдауну
0 Коментувати

Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 20 вересня 2021 року — Володимир Гройсман.

Лідер партії «Українська стратегія Гройсмана», прем’єр-міністр України (2016-2019 рр.) про вакцинацію в Україні та уникнення чергового локдауну.

Дивіться повний випуск програми «Свобода слова» від 20 вересня 2021 року.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Свобода слова / 1000 гривень кожному вакцинованому! Гройсман розповів як уникнути нового локдауну / 20.09.2021 22:57
20.09.2021 22:57

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь