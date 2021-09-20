Video: 1000 гривень кожному вакцинованому! Гройсман розповів як уникнути нового локдауну

Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 20 вересня 2021 року — Володимир Гройсман. Лідер партії «Українська стратегія Гройсмана», прем’єр-міністр України (2016-2019 рр.) про вакцинацію в Україні та уникнення чергового локдауну. Дивіться повний випуск програми «Свобода слова» від 20 вересня 2021 року.